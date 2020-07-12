"أنصار الله" تتهم التحالف بقتل 10 مدنيين في غارة على شمال غربي اليمن

القاهرة – سبوتنيك. وأعلن الحوثيون مقتل 10 مدنيين بقصف جوي اتهمت التحالف العربي بتنفيذه على محافظة حجة شمال غربي اليمن. © AP Photo / Hassan Ammar وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف استهدف بغارة منزل مواطن يدعى نايف مجلي في مديرية وشحة شمال حجة، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في حصيلة أولية. وأكدت قناة المسيرة اليمنية استمرار البحث عن ناجين تحت أنقاض المنزل المدمر. وأشارت القناة الناطقة باسم "أنصار الله" إلى أن جميع الجثث التي تم انتشالها كانت لنساء وأطفال.

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