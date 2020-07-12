وزير الخارجية التركي يوضح شرط حكومة الوفاق للهدنة

وأوضح تشاووش أن الحكومة الليبية مصممة على مواصلة عملياتها (ضد مليشيا حفتر) ما لم ينسحب حفتر من مدينة سرت الساحلية، ومنطقة الجفرة التي تحتضن قاعدة جوية استراتيجية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

© REUTERS / Murad Sezer

وأشار تشاووش أوغلو إلى الخطر الذي تشكله الاشتباكات التي تحولت إلى حرب بالوكالة في ليبيا، بحسب الوكالة.

وشدد على أن تصعيد التوتر قد يؤدي إلى نشوب صراع مباشر بين القوات الأجنبية الداعمة لمختلف الأطراف في لبيبا.

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وعن قصف قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا، أكد تشاووش أوغلو فتح تحقيق بالموضوع، وأن المسؤولين عن القصف سيحاسبون على فعلتهم.

ولفت إلى وجود مدربين وفنيين أتراك في قاعدة الوطية التي تحررت من (مليشيا حفتر) في 18 مايو/ أيار الماضي، وأن الطاقم التركي لم يصب بأذى جراء قصف القاعدة، على حد تعبير الوكالة.

وختم الوزير التركي "الموضوع الآن متعلق بالأطراف الأخرى، ويجب عليهم قبول هذه الشروط المسبقة لوقف إطلاق نار مستدام".