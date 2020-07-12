وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو وصورا للحريق، أظهرت اشتعال النيران بشكل كبير في أكثر من نصف مساحة السوق. ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن حلوان، نحو 20 سيارة إطفاء و خزانين من المياه لمحاصرة النيران المشتعلة في السوق، والتي تمكنت من التهام أغلب المحال التجارية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصر... اندلاع حريق هائل يسبب خسائر في سوق بمنطقة حلوان... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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