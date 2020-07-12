الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 6 نساء و4 أطفال بغارة في "حجة"

اليمن /الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، التحالف العربي بقتل 6 نساء و4 أطفال خلال غارة جوية استهدفت منزلا بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف، غير أنه سبق أن أكد حرصه على تجنب استهداف المدنيين والمرافق المدنية في اليمن.

وقال البيان إن "غارة لطيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي (التحالف العربي) على منزل مواطن في منطقة وشحة بمحافظة حجة (قرب حدود السعودية) أدت إلى استشهاد 6 نساء و4 أطفال".

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وأضاف، أن الغارة الجوية أسفرت أيضا عن "جرح رجل وامرأة كحصيلة أولية حتى هذه اللحظة".

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.