السراج يبحث مع قادة الجيش سير العمليات بمنطقة سرت والجفرة

وليد عبد الله/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأحد، مع قادة المناطق العسكرية الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت/ الجفرة (وسط).

جاء ذلك خلال اجتماع السراج وهو القائد الأعلى للجيش، مع قادة المنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، وقائد المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وقائد المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وقائد غرفة عمليات سرت/الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

ووفق البيان، فإن السراج بحث أيضا مع القادة العسكريين، "مراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة".



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وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش "تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة".

والأربعاء، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأطراف الليبية لجعل سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح كخطوة أولى لإطلاق المفاوضات.



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