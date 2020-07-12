الأمن العراقي يمنع وصول معارضين لصدام الى"المنطقة الخضراء"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

منع الأمن العراقي، دخول حافلات تقل معارضين لنظام الرئيس الراحل صدام حسين، إلى العاصمة بغداد، والوصول إلى المنطقة الخضراء، للاحتجاج على تقليص رواتب يتقاضونها بموجب ما يعرف بـ"قانون رفحاء"، تعويضا لهم على "انتهاكات" ارتكبها هذا النظام بحقهم، بحسب مصدر أمني.

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، للأناضول، إن قوات الأمن التي تحرس مداخل بغداد الجنوبية منعت دخول عشرات الحافلات القادمة من وسط وجنوبي البلاد، إلى العاصمة بناء على أوامر الحكومة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحافلات كانت تقل المئات من محتجزي "مخيم رفحاء" كانوا ينوون الوصول إلى "المنطقة الخضراء" وسط بغداد.

وأشار إلى أن السلطات تحظر إقامة التجمعات العامة بسبب القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قررت حكومة مصطفى الكاظمي، تقليص الرواتب التي يحصل عليها المستفيدون من "قانون رفحاء".

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و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء" الواقع داخل الأراضي العراقية، على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية، التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991.

وبموجب القانون الذي أقر عام 2006، يحصل كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم، على مرتبات شهرية ثابتة، كما يحصل هؤلاء، على مزايا أخرى منها علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة الدولة.

ويجابه القانون باعتراضات شعبية كبيرة وكان إلغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب الكثير من المحتجين ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.

وأغلب المستفيدين من القانون هم أعضاء في حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، إذ كان الحزب أبرز تنظيم شيعي معارض لنظام صدام آنذاك.

ونددت كتلة حزب الدعوة في البرلمان العراقي بمنع دخول المحتجين إلى بغداد، وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان، إن هذا التطور "ينذر بخطر حقيقي ومؤامرة كبرى تحاك ضد هذه الشرائح المضحية".

بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) في بيان، إنها "تدين كافة أشكال منع وتقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتعد ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمعايير الدولية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.