حماس تنفي أنباءً نشرتها "العربية" حول اعتقال فلسطينيين بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، الأحد، أنباء نقلتها قناة العربية الفضائية (سعودية تبث من الإمارات)، عن "اعتقال الوزارة لعناصر من كتائب القسام، بتهمة التعامل مع إسرائيل".

وقالت الوزارة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة منه "ننفي ما نُشر عبر قناة العربية من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال".

واتهمت الوزارة "قناة العربية بممارسة التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب".

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كما حذّرت وسائل الإعلام من "نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية"، داعية إلى "ضرورة تحرّي الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية".

وكانت قناة العربية قد نشرت، الأحد، أنباء تفيد عن اعتقال وزارة الداخلية بغزة 16 عنصرا، من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، بتهمة التعامل مع إسرائيل.

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