نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، الأحد، أنباء نقلتها قناة العربية الفضائية (سعودية تبث من الإمارات)، عن "اعتقال الوزارة لعناصر من كتائب القسام، بتهمة التعامل مع إسرائيل".
وقالت الوزارة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة منه "ننفي ما نُشر عبر قناة العربية من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال".
واتهمت الوزارة "قناة العربية بممارسة التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب".
كما حذّرت وسائل الإعلام من "نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية"، داعية إلى "ضرورة تحرّي الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية".
وكانت قناة العربية قد نشرت، الأحد، أنباء تفيد عن اعتقال وزارة الداخلية بغزة 16 عنصرا، من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، بتهمة التعامل مع إسرائيل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تنفي أنباءً نشرتها "العربية" حول اعتقال فلسطينيين بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.