"كردستان" العراق: فصائل مسلحة تمنع عودة النازحين لمناطقهم

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



قالت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الأحد، إن "تصرفات غير مسؤولة" لفصائل مسلحة (لم تذكر أسماءها)، تحول دون عودة النازحين إلى المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وخاصة في سهل نينوى.



وقال رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري، إن "حكومة الإقليم قدمت كل التسهيلات لعودة النازحين وإعادة إعمار مناطقهم، إلا أن التصرفات غير المسؤولة لفصائل مسلحة تحول دون عودتهم".



وأضاف زيباري، في بيان أن "تصرفات الفصائل المسلحة إضافة إلى وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي، من الأسباب الرئيسية في عدم استقرار المناطق المتنازع عليها".



وخص زيباردي بالذكر مناطق سهل نينوى شمالا، مشيراً إلى "وجود سجون سرية، وعمليات استيلاء على أراضي النازحين وحرق منازلهم وممتلكاتهم للحيلولة دون عودتهم".



Advertisements

وتتماشى تصريحات زيباري مع بيان صدر عن هيئة علماء المسلمين في العراق في 18 حزيران/يونيو الماضي، اتهمت فيه الاستخبارات العراقية وفصيل "الحشد الشبكي" (أحد فصائل الحشد الشعبي)، بارتكاب "انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان في سجون بمحافظة نينوى".



كما أشارت الهيئة إلى "ممارسات ظالمة وطائفية يرتكبها الحشد الشبكي من بينها عدم السماح للأهالي بالتصرف بأملاكهم، أو ممارسة أعمالهم إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن التلاعب بسندات الملكية بالتنسيق مع مسؤولين في التسجيل العقاري".



ولا يزال أكثر من مليون عراقي نازحاً داخل البلاد، معظمهم في إقليم كردستان، من ضمنهم نحو 140 ألفاً يقطنون في مخيمات، منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة البلاد (شمال وغرب) عام 2014.

ورغم استعادة العراق كامل أراضيه وإلحاق الهزيمة بـ"داعش" عام 2017 إلا أن هؤلاء النازحين لا يزالون يكافحون للعودة إلى مناطقهم التي تدمرت بفعل الحرب. كما أن سكان بعض المناطق يرفضون عودة من يقولون إنهم من أسر وذوي مقاتلي "داعش".



وتسببت الحرب ضد "داعش" بنزوح نحو 6 ملايين عراقي في المجمل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.