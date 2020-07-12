ماذا تعلمنا من كورنا ؟

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رغم ماواجهه العالم من اوبئة وجوائح عبر التاريخ فلم يمر له شبيه، كما صرحت منظمة الصحة العالمية : جائحة كورونا مازالت بعيدة عن الانتهاء ولازلت الحالات في ازيداد… وعلى الانسان فهم انه السعادة هو من يصنعها ليس الأخرين، ولكن الاكثر اهمية لنا كاأفراد هو التغيرات التي حدثت في نفوسنا وعدلت جوانب في عاداتنا وسلوكنا وان نأخد بالاعتبار الدورس والعبر التي استفدنا، منهافي فتره الحجر المنرلي والتي سوف تعلق في اذهاننا لوقت طويل حتى بعد زوال الفايروس فهي لاتعد ولا تحصى ومن اهم هذهي الفوائد : تقدير النعم التي كانت موجودة قبل الفايروس وادارك نعمة العائلة،ولاشك اننا فقدنا العديد من النعم وهل ستتغير نظرتنا للحياه بعد انتهاء الجائحة، والله الحمد اخذت الحياه ترجع الي طبيعتها ولكن تدريجيا ونسئل الله السلامة لنا وللجميع، واختم قولي” ان السعادة تبدأ عندما ننسى التعاسة التي نعيشها ”
كتبه: سارة حسن الحرز – صحفية
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