الصحة تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 يوليو 2020، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.

وأوضحت أنه تم تسجيل 42 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2223 حالة.

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