الجوازات توضح عقوبات عدم تجديد «هوية مقيم» في موعدها

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عقوبات عدم تجديد هوية المقيم في المواعيد المحددة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أن عدم تجديد هوية مقيم لأول مرة توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال. وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية: «ما عقوبة عدم تجديد الإقامة للمرة الثالثة؟ وهل عدد المرات يُحسَب على الإقامة أم على عدد مرات عدم التجديد على الكفيل نفسه؟».

وكانت المديرية العامة للجوازات أوضحت شروط تجديد الإقامة التي تتضمن سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير وسداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل، وتسجيل بصمة وصورة للعامل وأفراد أسرته الذين تجاوز عمرهم 15 سنة حال وجودهم معه.

وكذلك صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد، ووجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وألا يكون العامل مسجلًا بالنظام «متغيب عن العمل»، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.