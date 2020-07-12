بلدية الجبيل تنهي أكثر” 5257 م2 ” من أعمال صيانة الشوارع

قامت بلدية محافظة الجبيل بصيانة وإصلاح أكثر من 5257 متراً مربعاً من الأسفلت وإصلاح 618 متراً مربعاً من الأرصفة بالأنترلوك، بالإضافة إلى عمل دهان 4500 متر طولي من بردورات الأرصفة داخل المحافظة، وذلك خلال حملتها لمواصلة جهودها وإنجاز أعمالها في إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق داخل الأحياء بالمحافظة، لرفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، و التي تأتي ضمن محاور حملة معالجة التشوه البصري والتي تهدف إلى الحد من العشوائيات ومسببات التشوه وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصر ضمن مشروع صيانة الشوارع.

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن العمل لا يزال جاريا لتنفيذ المشاريع الخدمية داخل المحافظة وما يتبع لها من مرافق داخلية وخارجية، مبينا أن مشاريع الصيانة ستعالج الملاحظات التي ترصد من خلال التقارير الميدانية والتي لابد من صيانتها بين الحين والآخر.

ودعا المهندس فيصل الدويش جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم من خلال إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز 940