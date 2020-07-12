بلدية الخبر تزيل 7500 متر مكعب من الأنقاض بأحياء الصدفة والنخيل

بدأت بلدية محافظة الخبر بحملة لرفع انقاض ومخلفات البناء بأحياء الصدفة والنخيل، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، حيث تم إزالة ما يزيد عن 7500 متر مكعب من الأنقاض خلال أسبوع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الحملة تهدف الى إزالة جميع الأنقاض ومخلفات البناء وجميع الملوثات البصرية، وتحسين المشهد الحضري للمحافظة وسط بيئة حضارية ذات طابع انساني خالي من التشوهات وتعزيز الوعي بالسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي وحماية المرافق العامة.

وشدد الزايدي على أن بلدية محافظة الخبر تحرص على إشراك أفراد المجتمع في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات التي تشوّه المظهر العام للمدينة، وتضر بالبيئة ليتم التعامل معهم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، لافتا النظر إلى أن البلدية تمنع الأهالي من التخلص من مخلفات بناء منازلهم برميها في الساحات المحيطة، مؤكدًا بأنه سيتم فرض غرامات على المخالفين .