شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة القصيم»: القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات والمحلات تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون من ( ثلاثة مواطنين، في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالسلب تحت تهديد السلاح ، وسرقة المركبات والمحلات التجارية، وقيامهم بوضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

وأشار “السحيباني” أنه تم ضبط بحوزتهم مركبتان مسروقتان، ومواد مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.