شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ50 ألف ريال.. 7 عقوبات لمخالفي «دعم المواطنين» بمنشآت القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتمادتطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وذكرت المؤسسة، في تغريدة لها عبر موقع “تويتر”، أنه امتدادًا لما أكدت عليه اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه في أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لذا فقد تقرر تحديد المخالفات والعقوبات المستحقة وفق الآتي: