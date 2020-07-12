شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: استقرار في رصد الحالات الحرجة لـ«كورونا» منذ الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنه منذ الأسبوع الماضي وهناك استقرار في رصد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي، أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العنايات المركزة تبلغ أعمارهم ٦٠ عامًا فأكثر، مبيناً أن هناك حالة نادرة رُصدت في العناية المركزة وهي تحت سن ٢٠ عاما.

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وتابع المتحدث أن الفئة العمرية من ٤٠ إلى ٦٠ عاما يشكلون نحو ثلث عدد الحالات الحرجة، وتمثل الإناث ثلث الحالات المسجلة، والثلثان تقريبًا من الذكور.

ولفت إلى أن هناك فئتين يحتاجون استشارة الطبيب لارتداء الكمامة، من هم دون عامين ومن لديهم أمراض تنفسية، مؤكداً أن الكمامة القماشية تؤدي الغرض للوقاية من الرذاذ.

ونوه بأنه من أهم الأمور الوقائية في المرحلة الحالية التقيد بتغطية الأنف والفم وترك مسافات آمنة.