غصن: مرت 6 أشهر واليابان لم ترسل ملف القضية إلى لبنان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات، في مقابلة بُثت السبت: إنه يساعد كل من وقف بجانبه على الرغم من امتناعه عن التعليق على قضايا أشخاص وجهت إليهم اتهامات بمساعدته على الهرب من اليابان إلى لبنان.

واعتُقل غصن الرئيس السابق لتحالف لصناعة السيارات بين رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتور في اليابان أواخر 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله، واستغلال أموال الشركة في أغراض شخصية، وهي اتهامات نفاها غصن.

وقال غصن: إن اليابان لم ترسل بعد ملف قضيته إلى لبنان مثلما طلبت الحكومة اللبنانية. وأضاف «لقد مرت ستة أشهر، ولكنهم لم يرسلوا الملف».

وفر غصن في أواخر ديسمبر / كانون الأول 2019 من التحفظ المنزلي في اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة، وفر إلى بيروت مسقط رأسه.

وطلبت اليابان من الولايات المتحدة تسليمها مايكل تايلور الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر تايلور المتهمين بمساعدة غصن على الفرار، واعتقلا في مايو / أيار.

وسئل غصن في مقابلة مع قناة العربية عما إذا كان يحاول مساعدة تايلور وابنه وآخرين كان لهم دور في هروبه، فقال: «أنت تتكلم عن أشخاص معينين، أنا لن أعلق على الأشخاص الذين تحددهم، لكن كل الأشخاص الذي ساعدوني، أساعدهم بإمكاناتي وبتفكيري، وبكل شكل أستطيع أن أساعدهم به، أنا لا أعلق عن الأشخاص الذين تتكلم عنهم».

ورفض غصن مناقشة تفاصيل هروبه من اليابان، قائلاً: إنها ستعرض للخطر من ساعدوه.

وقال قاضٍ أمريكي يوم الجمعة: إن هناك خطراً كبيراً بفرار مايكل وبيتر تايلور إذا تم الإفراج عنهما بكفالة في ضوء الادعاءات «المثيرة» ضدهما.

وقال غصن للعربية: إنه أعد الخطة الكاملة لهروبه، ولكنه كان يحتاج إلى معلومات ومساعدات من أشخاص ليس مستعداً لتعريضهم للخطر بالحديث عن هذه المسألة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر مثل مدير تنفيذي من شركة طيران تركية خاصة وأربعة طيارين ومضيفين أمام القضاء بتهمة المساعدة في تهريب غصن عن طريق إسطنبول. (رويترز)