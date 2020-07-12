نادي بالرميثة يطلق البرنامج الرياضي الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق البرنامج الرياضي الصيفي بنادي بالرميثة الرياضي بدبي وسط إجراءات احترازية، لضمان سلامة جميع المشاركين في البرنامج وكافة الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي من تداعيات جائحة كورونا.

وكانت إدارة النادي برئاسة الدكتور عادل بالرميثة اعتمدت العديد من الإجراءات الاحترازية بعد سلسلة من إجراءات التعقيم التي جرت طوال الفترة الأخيرة لكافة الملاعب والأجهزة الرياضية في النادي مع فرض استخدام الكمامات لكافة المشاركين، وجميع مرتادي النادي.

وتوقعت الإدارة التنفيذية في النادي مشاركة واسعة في البرنامج الصيفي المتنوع في النادي، وخاصة أن البرنامج جاء بعد انتهاء العام الدراسي، وعقب تخفيف إجراءات الحظر الذي تسببت في ابتعاد الجميع عن مزاولة أي نشاط رياضي، وترفيهي لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت إدارة بالرميثة اعتمدت عدداً من الأنشطة المحببة لتلاميذ المدارس، منها كرة القدم، والسباحة، والألعاب القتالية، بجانب البرامج الترفيهية الأخرى المنوعة.