بلدية الظفرة توعي العاملين تحت أشعة الشمس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت بلدية منطقة الظفرة - التابعة لدائرة البلديات والنقل - حملة لتوعية العاملين تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة، قدمت خلالها عدداً من النصائح والإرشادات والمبادرات للمحافظة على سلامة العمال.

يأتي ذلك بهدف نشر أفضل الممارسات وإجراءات السلامة في أماكن العمل، وخاصة في فصل الصيف، ونشر الوعي الصحي للعاملين في مواقع الإنشاءات وغيرها من المواقع التي يتعرض فيها العامل للشمس بشكل مباشر، إلى جانب مواصلة البلدية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس

وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بفئة العمال في مختلف القطاعات، باعتبارهم يمثلون قطاعاً عريضاً ومهماً في المجتمع.

وتتم متابعة تطبيق قوانين ومعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع المواقع الإنشائية، بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان صحة وسلامة العمال، مع ضرورة الالتزام التام بقرار حظر العمل في وقت الظهيرة من الساعة 12:30 حتى الساعة 03:00 بعد الظهر، وذلك من تاريخ 16 يونيو 2020 حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت بلدية منطقة الظفرة - التابعة لدائرة البلديات والنقل - حملة لتوعية العاملين تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة، قدمت خلالها عدداً من النصائح والإرشادات والمبادرات للمحافظة على سلامة العمال.يأتي ذلك بهدف نشر أفضل الممارسات وإجراءات السلامة في أماكن العمل، وخاصة في فصل الصيف، ونشر الوعي الصحي للعاملين في مواقع الإنشاءات وغيرها من المواقع التي يتعرض فيها العامل للشمس بشكل مباشر، إلى جانب مواصلة البلدية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بفئة العمال في مختلف القطاعات، باعتبارهم يمثلون قطاعاً عريضاً ومهماً في المجتمع.وتتم متابعة تطبيق قوانين ومعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع المواقع الإنشائية، بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان صحة وسلامة العمال، مع ضرورة الالتزام التام بقرار حظر العمل في وقت الظهيرة من الساعة 12:30 حتى الساعة 03:00 بعد الظهر، وذلك من تاريخ 16 يونيو 2020 حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020. (وام)

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