السيسي: طلبات المواطنين من الشقق جاهزة للتنفيذ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الأحد، أنه سيتعهد بتلبية رغبات المواطنين، قائلاً: «كل مواطن يطلب شقة سنعطيها له، الذي يعيش هنا ابني وابنتي وأهلي، سأقوم بعمل أفضل شيء لهم، ويجب أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا بعضاً».

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية وقفت بجوار مواطنيها في الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن ثمن الوحدات السكنية التي يتم توفيرها للمواطنين 600 ألف جنيه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، عدداً من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» التي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق، إضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات سيلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

وقال الرئيس المصري، إن ظاهرة البناء غير المخطط تحت خطوط الضغط العالي كلفت الدولة نحو مليار جنيه، موضحاً أنه ستتم إزالة كافة الخطوط لإزالة أخطار الضغط العالي، مضيفاً: «سنكون حازمين في اشتراطات البناء الذى يتم تنفيذه، وسنكون في منتهى الحزم والقسوة».

وأشارالرئيس السيسي إلى أنه سيتم نزع ملكية جميع الجراجات المغلقة أسفل العقارات السكنية غير المستغلة، موضحاً أن وقف تراخيص البناء تأخر 20 عاماً، وأن الهدف من هذا القرار مراجعة الكثافة في المدن، مؤكداً أن هذا القرار أمن قومي.

وأكد الرئيس المصري منح تراخيص البناء في بعض الأماكن لكن بشروط وقواعد صارمة تراعي الكثافة السكنية، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 280 مليار جنيه خلال 6 سنوات، بواقع 50 ملياراً في العام الواحد في القاهرة لتحسين ظروف الحياة، قائلاً: «نحن كمصريين لابد أن نعرف جيداً ما يتم تنفيذه».

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسؤولين.