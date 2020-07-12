رياضيو إنجلترا كانوا فئران تجارب لـ«عقار سحري» في أولمبياد 2012

كشف تحقيق لـ«ميل أون صنداي» البريطانية عن منح الرياضيين البريطانيين في أولمبياد 2012 عقاراً يستخدم عند مراكز بحث القوات الخاصة يطلق عليه «العقار السحري» لرفع مستوى الأداء وكلف المشروع الرياضي السري مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من أموال دافعي الضرائب لكن الرياضيين كانوا مثل فئران التجارب إذ ظهرت على 40% منهم أعراضاً جانبية منها الغثيان.

وكان المكمل الغذائي «دلتا جي» يعطى للاعبين المرشحين لحصد ميداليات رغم كونه متاحاً حينها للاستخدام لأغراض البحث العلمي فقط وعدم وجود ضمانات بأنه لن يخرق لوائح مكافحة المنشطات العالمية أو كونه آمناً للاستخدام البشري.

وختمت الصحيفة تحقيقها بـ«هل تستحق 27 ميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 و64 ميدالية ذهبية في البارأولمبية تعريض صحة لاعبينا للخطر؟ وماذا نتوقع من أولمبياد طوكيو العام المقبل؟ علينا مراجعة كل شيء».

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تعاطي 91 رياضياً من النخبة في 8 رياضات مختلفة لمنتج «دلتا جي»، وطور المنتج علماء في جامعة أوكسفورد بتمويل قدره 10 ملايين دولار من وزارة الدفاع الأمريكية كي يرفع مستوى القوات الأمريكية الخاصة أثناء العمليات التي تستغرق وقتاً طويلاً وتشمل نسباً قليلة من الأفراد.

وأرفقت وزارة الرياضة البريطانية المسؤولة عن تمويل الرياضة الأولمبية والبارالمبية في البلاد استخدام العقار بوثيقة ورد فيها: «وزارة الرياضة البريطانية لا تضمن ولا توصي بهذا العقار وتؤكد أن استخدام مادة الكيتون ممنوع حتماً في لوائح مكافحة المنشطات ولذلك تخلي مسؤوليتها عن استخدامه». بعبارة أخرى، إذا سقط لاعب في اختبار منشطات بسبب المنتج الذي أعطته إياه الوزارة فسيكون الخطأ خطأ اللاعب وليس الوزارة لأنه تلقى تحذيراً مسبقاً، وأبلغت الوزارة اللاعبين في الوثيقة: «وادا (وكالة مكافحة المنشطات العالمية) قد تستخدم حقها في تنظيم وجمع عينات الدم أو إعادة فحص العينات القديمة، هذا سيحصل في حال تعرضت للضغط من وسائل الإعلام أو تسربت أخبار العقار، رغم ذلك، تعد مشتقات الكيتون مانحة للطاقة البدنية بشكل مؤقت ومن الصعب إثبات أو اختبار عينات بعد السباق».

وتحدثت وزارة الرياضة بالفعل مع وادا ولجنة مكافحة المنشطات البريطانية قبل المضي في إعطاء العقار للاعبين وقيل لها أن مشتقات الكيتون ليست محظورة حالياً لكن «وادا» أبدت تحفظها وقالت إنها ستراجع موقفها تجاه العقار.

ونشرت الصحيفة الجملة التي وقع عليها الرياضيون الـ91 أسفل وثيقة وزارة الرياضة وهي: «كطرف في الإتفاق المشترك، أوافق على أن هناك مخاطر من هذه الدراسة تتعلق بتمرينات عليا وحقن مكمل الكيتون وأوافق على عدم تحميل الأشخاص أو الشركات المرتبطة بهذا العقار أي مسؤولية قانونية عن هذه المخاطر».

أعراض جانبية

الكيتون عموماً مادة طبيعية ينتجها الكبد لتحطيم الدهون عندما لا يستهلك الشخص الكمية الكافية من الكاربوهيدرات وتمثل حالة من ردة فعل الجسم على نقص الطاقة والجوع. دلتا جي طريقة بديلة للحصول على الحالة الكيتونية دون الحرمان من الكاربوهيدارات أو الصوم. بيد أن 40% من الرياضيين عانوا أعراضاً جانبية منها الغثيان ومشاكل بالمعدة وتوقف 28 منهم عن تناوله بسبب هذه المشاكل فيما انسحب 24 لاعباً آخر من المشروع لأنهم رأوا أن المنتج لا يعود عليهم بالفائدة.

وبالرغم من أن كل الرياضيين الـ91 وافقوا على استخدام «دلتا جي» وتعهدوا بعدم التحدث مطلقاً عن ارتباطهم بهذا المشروع باستثناء فريق البحث ومدربيهم وأن وزارة الرياضة غير مسؤولة في حال ظهرت أعراضاً جانبية للمكمل الغذائي، وأكدت الوزارة أن المكمل الغذائي «كيتون استر» غير متوفر للشراء ويمكن الحصول عليه فقط كجزء من تجربة بحث علمي».

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خطة في حال تسريب الخبر لوسائل الإعلام

كشفت الصحيفة عن وثيقة كتبها أعضاء الإدارة في وزارة الرياضة تتعلق بالإستراتيجية التي يجب اتباعها في حال تسرب خبر عقار «دلتا جي» لوسائل الإعلام وهي بتاريخ أكتوبر 2011 ورد فيها:«خطة تعاون واجبة في حال تسربت الأنباء لوسائل الإعلام لتجنب أي ردود فعل سلبية من الجمهور. ردة الفعل يجب أن تركز على أهمية العلم في تطوير المواهب وحقيقة أن الرياضيين الإنجليز يتفوقون على منافسيهم. إذا عرف الآخرون بوجود رابط بين الوزارة وهذا العقار سنواجه تهماً بعدم نزاهة المنافسة. المقترحات الحالية توصي بضمان عدم نشر أي بحوث علمية بهذا الصدد قبل انتهاء أولمبياد 2012».

ونشرت الصحيفة 14 وثيقة تتعلق بتفاصيل المكمل الغذائي الذي تنبه له فريق البحث والإبداع في الوزارة أول مرة في 2007 بعد نشر بحث عن «دلتا جي» بمجلة علمية وكانت الجامعة تطوره بناء على طلب من الولايات المتحدة ويتم اختباره على الحيوانات.

ودفعت الوزارة لفريق البحث الجامعي 4000 إسترليني مطلع 2011 لتجربة المنتج على لاعبي الرجبي في جامعة باث ثم 183 ألف إسترليني لتجربته على الدراجين وفريق التجديف ثم 42.115 إسترليني مطلع 2013 لتجربة المنتج في الدراسات الرياضية.

قائدة البحث الجامعي لا علم لها بمنح العقار للرياضيين

أكدت البروفسور كيران كلارك، التي قادت مشروع «دلتا جي» في جامعة أوكسفورد ودرست آثاره على الحمية واستهلاك الطاقة والقلب والدماغ والعضلات على مدى 30 عاماً، عدم علمها بمنح وزارة الرياضة المنتج، الذي أصبح تجارياً وبمتناول الجميع منذ 2018، للرياضيين في أولمبياد 2012.

وكشفت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة استخدام 91 رياضياً لـ135 جرعة من «دلتا جي» في سباقات تنافسية وتشير الوثائق لنية القائمين على المشروع استخدام المكمل قبل وأثناء الأولمبياد لكنها لم تجبر اللاعبين على أخذه وسمحت لهم بالانسحاب متى ما يشاؤون. وانتقدت العداءة ايما جاكسون، التي أنهت الإصابات مسيرتها في 2011 بسبب ارتفاع مستوى الثيرود نتيجة تناولها عقاراً وصفه طبيب ألعاب القوى حينها، توصية الوزارة باستخدام «دلتا جي» وقالت:«أشعر بالصدمة من تجربة مكمل غير معروف على اللاعبين وإجبارهم بعد ذلك على توقيع تعهد بعدم كشف السر».