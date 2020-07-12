تيسلا تخفض سعر الطراز واي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت تيسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز واي، 3000 دولار، بعد أربعة أشهر فقط من طرحها في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة «كوفيد ـ 19».

ويأتي ذلك بعد تخفيضات في مايو/ أيار على الطرز 3، و«إكس وإس».

وأعلنت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك، هذا الشهر، انخفاضاً أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالمياً.

ويبدأ الطراز «واي» الآن، بسعر 49990 دولاراً، بانخفاض 6% تقريباً عن سعره السابق، الذي كان يبلغ 52990 دولاراً، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

وبدأت الشركة تسليمات الطراز «واي» في مارس /آذار. وفي أبريل /نيسان، أعلنت تيسلا تحقيق الطراز واي أرباحاً، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عاماً التي تحقق فيها سيارة جديدة لها، ربحاً في أول ربع سنة لها. (رويترز)