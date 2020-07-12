شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تمدد عملية شراء حصة في فودافون مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الاتصالات السعودية، إنها ستحتاج إلى شهرين آخرين لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55% في فودافون مصر.

أبرمت الاتصالات السعودية - المملوكة بغالبيتها لصندوق الاستثمارات العامة - في يناير/ كانون الثاني اتفاقاً غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها مددت العملية لمدة 90 يوماً في ابريل/ نيسان، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان إنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى سبتمبر/ أيلول للسبب ذاته.

فودافون مصر أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد إذ لديها 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40% من السوق. (رويترز)

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