فتح آمن للمتاحف والمواقع التراثية في دبي أمام الجمهور

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد فتحت بلدية دبي أبواب المتاحف والمواقع التراثية أمام الجمهور وفق معايير وقائية وإجراءات احترازية مشددة لضمان أمان وسلامة الزوار، وذلك من الأحد إلى الخميس يومياً.

وشمل الفتح متاحف الصقور، والبلدية، وساروق الحديد، وموقع جميرا الأثري، ومركز الوثائق التاريخية. وعقّمت البلدية حي الفهيدي التاريخي، ومتحف الصقور.

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