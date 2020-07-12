شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة باتشان الناجية الوحيدة في العائلة من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان، وابنه أبهيشيك وزوجته أشواريا راي، نجمة "بوليوود"، وابنتها آراديا بفيروس«كورونا»، فيما جاءت نتيجة الممثلة جايا باتشان، زوجة باتشان «سلبية».

وقال مسؤولون في المستشفى والسلطات الصحية في الهند: إن باتشان وابنه في حالة مستقرة. وقال الممثل الأسطورة (77 عاماً) على «تويتر»: إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس شديد العدوى. وبعد ذلك بدقائق أكد ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاماً) على «تويتر» إصابته بالمرض.

ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر. وقامت السلطات الطبية باختبار 16 شخصاً من عائلة باتشان، بما في ذلك الحراس والخادمات.

وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك.

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