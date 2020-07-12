مفاجآت الصيف تتواصل.. وألعاب النار والماء تعود تبهر زوار دبي من جديد

تتواصل المفاجآت في صيف دبي، وأعلن عرض «لابيرل» عن عودة العروض من جديد في 30 يوليو / تموز الجاري، حيث يُعيد المسرح الذي يحتضن العرض الترفيهي في دبي فتح أبوابه، وتقديم مؤثّرات مسرحية جديدة وعروض عائلية، مع مراعاة قواعد الصحة العامة والسلامة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لحكومية دبي لمكافحة تفشّي فيروس «كورونا».

وقال كينت كوبر، المدير التجاري التنفيذي لعرض «لابيرل»: «بعد إغلاق مؤقّت بسبب جائحة كورونا، يقيم عرض (لابيرل) شراكة وثيقة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الصحة بدبي لاتباع اللوائح والإجراءات الاحترازية الحكومية، انسجاماً مع بروتوكولات الصحة العامة المعمول بها راهناً. وقد اتُّخذت سلسلة تدابير احترازية وإجراءات متعلقة بالسلامة، فضلاً عن إجراء تغييرات في المسرح، وتوزيع المقاعد حفاظاً على صحة المجتمع. نتطلع إلى استقبال الجميع بطاقة متجدّدة ورؤيتهم يستمتعون بوقتهم».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لابيرل هو أحد عروض دبي التي لا بد من مشاهدتها، ويسرنا أن نعلن عن عودة العرض كجزء من أجندة فعاليات مفاجآت صيف دبي. تتعلق مفاجآت صيف دبي بالترفيه بقدر ما تتعلق بالتسوق، وهي مزيج من فعاليات البيع بالتجزئة والترفيه وأماكن الجذب بأفضل الأسعار التي تميز المفاجآت كواحدة من أكبر مهرجانات التسوق الصيفي في العالم. أود أن أحث الجميع على مشاهدة العرض، أو إعادة اكتشاف سحر لابيرل هذا الصيف، عرض لا ينبغي تفويته».

من جانبه، يستعد «ذي بوينت» في «نخلة جميرا» لستة أسابيع من التسلية العائلية والعروض الخاصة على المأكولات والفعاليات الترفيهية الموسيقية، بما فيها عروض الألعاب النارية المذهلة على مدار ثلاث ليال ضمن الاحتفالات «بمفاجآت صيف دبي 2020».

ويشتهر «ذي بوينت» بأجوائه وخياراته المتنوعة من المأكولات العالمية، ويقدم لزواره عروض «اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً» من 12 لغاية 18 يوليو، إلى جانب مهرجان الألعاب النارية الليلية من 16 لغاية 18 يوليو.

ويستضيف «ذي بوينت» أيضاً مجموعة من العروض الموسيقية كل خميس وجمعة وسبت خلال «مفاجآت صيف دبي».