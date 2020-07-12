في أول اقتراع منذ قيود كورونا.. الإسبان يرفعون شعار «السلامة أولاً»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع الناخبون شمالي إسبانيا الكمامات واستخدموا معقمات الأيدي قبل دخول مراكز الاقتراع، الأحد، في انتخابات يُجريها إقليما جاليثيا والباسك، اللذان يكافحان تفشي فيروس كورونا.

وهذا أول اقتراع في إسبانيا منذ فرض عزل عام صارم للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد في أوائل مارس/آذار الماضي. وأرجأت السلطات الانتخابات في كلا الإقليمين منذ إبريل/نيسان الماضي، بسبب الجائحة، وزادت بلباو، وهي أكبر مدينة في إقليم الباسك، عدد مراكز الاقتراع بنسبة 25% في محاولة لتحقيق التباعد الاجتماعي، ومساعدة الناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع على وضع وسائل حماية الوجه وغسل الأيدي.

وقالت السلطات إن أكثر من 460 شخصاً في مختلف أنحاء الإقليمين، أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وتم أيضاً منع الأشخاص الذين ينتظرون نتائج الفحوص من المشاركة في الاقتراع.

من جهتهم، أكد مسؤولو الصحة المحليون، إصابة 161 شخصاً على الأقل بـ«كوفيد ـ 19» في الباسك، إضافة إلى أكثر من 300 في جاليثيا. وسمحت السلطات بالاقتراع بالبريد، لكنها لم تذكر عدد الناخبين الخاضعين للعزل الذين اتخذوا مثل هذه الترتيبات، وتسببت موجات تفشٍ جديدة لفيروس كورونا، في عزل عام محلي في أقاليم الباسك وجاليثيا وكتالونيا.