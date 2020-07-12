«طرق دبي»: 76% انخفاض وفيات المشاة في دبي بين 2007 ـ 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكد مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن جهود الهيئة في تحسين السلامة المرورية، وتعزيز سلامة المشاة، أسهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2019، حيث انخفضت نسبة وفيات المشاة من 9.5 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان (145 وفاة) في 2007، إلى 0.59 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان (34 وفاة)، في 2019.



وقال الطاير: إن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً في 2006 إلى 116 جسراً عام 2020، وتعتزم الهيئة تنفيذ 34 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 150 جسراً، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت ثلاثة جسور للمشاة في عامي 2018 و2019، في شوارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والخوانيج، والمرابع، وسيتم في العام الجاري والعام القادم الانتهاء من تنفيذ سبعة جسور، موزعة على شوارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولطيفة بنت حمدان، وخالد بن الوليد، والأصايل (جسران)، والعوير، وبني ياس، والخوانيج.



وأضاف: أظهرت مؤشرات أداء ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية، انخفاض وفيات المشاة في الشوارع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس، حيث انخفض عدد الوفيات على شارع الشيخ زايد من خمس وفيات عام 2018 إلى وفاة واحدة عام 2019، كما انخفض عدد الوفيات على شارع الإمارات من أربع وفيات إلى وفاة واحدة خلال الفترة ذاتها، وانخفض عدد الوفيات في منطقة القوز الصناعية من ثلاث وفيات إلى صفر وفاة في 2019، مشيراً إلى أن نتائج تقييم تنفيذ جسور المشاة في ثمانية شوارع حيوية في دبي، خلال ثلاث سنوات قبل وبعد تنفيذ الجسور، أظهرت انخفاض عدد وفيات حوادث المشاة في المواقع القريبة من جسور المشاة، من أربع وفيات إلى صفر وفاة، وانخفاض عدد الحوادث من 20 حادثاً إلى حادث واحد فقط.



وأوضح أن الهيئة تعمل وفق معايير محددة لتحديد مواقع تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي، وذلك من خلال دراسات مرورية تراعي كثافة الحركة المرورية، وعدد حوادث المشاة والوفيات، والحد الأقصى لسرعة الطريق، وعدد مسارات الطريق.

وأكد الطاير أن الدراسات والإجراءات المتعلقة بحوادث الدهس تشكل جزءاً مهماً من استراتيجية السلامة المرورية التي توليها هيئة الطرق والمواصلات أهمية قصوى، حيث حددت رؤية استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي بـــ «صفر وفاة»، لتكون إمارة دبي من الدول الأكثر أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية بحلول عام 2021.

ودعا الطاير السكان من مواطنين ومقيمين وزوار إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، كما دعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة، وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.