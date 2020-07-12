شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان شخصين في انفجار بمصنع للوقود الحيوي في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت إدارة إطفاء محلية ووسائل إعلام رسمية، أن شخصين فُقدا وأصيب آخران بعد انفجار وقع الأحد، في مصنع للوقود الحيوي في إقليم فوجيان الصيني.

وقال التلفزيون المركزي الصيني، إن الانفجار وقع حوالي الساعة 10:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، في شركة لونجيان تشويوه، وهي شركة لإنتاج الوقود الحيوي في مدينة لونجيان جنوبي البلاد، عندما كان العمال يجرون أعمال الصيانة.

وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون الحكومي دخاناً كثيفاً في سماء الموقع. وقال التلفزيون المركزي، إن السلطات أرسلت ما يربو على 100 رجل إطفاء للموقع، وأجلت السكان في المناطق القريبة.

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