المبنى الجديد لنادي عجمان لذوي الإعاقة يرى النور قريباً

كشفت الشركة المشرفة على إنجاز نادي عجمان لذوي الإعاقة، أن مبنى النادي الجديد شارف على الانتهاء، حيث يسير العمل على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة والإعلان عن الانتهاء من إنجاز المشروع، حتى يتم تسليمه في منتصف الشهر القادم.

ويقع نادي عجمان لذوي الإعاقة في قطعة أرض مساحتها 77 ألف متر مربع في منطقة الحميدية، وهي مكرمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إلى أبنائهم من أصحاب الهمم، وقد خصصت لها مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ميزانية بناء فاقت 42 مليون درهم، ليتم إنشاء النادي بمواصفات رائعة تعد إضافة مهمة إلى بقية أندية أصحاب الهمم العاملة في الدولة.

ويأمل أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته، أن يكون المبنى الجديد إضافة مهمة لرياضة أصحاب الهمم، ورافداً يضاف إلى أنديتهم السبعة العاملة في الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يعمل جاهداً على توطيد أواصر التعاون الرياضي والاجتماعي والثقافي، مع أندية المعاقين في الدولة، لافتاً إلى أن باب العضوية مفتوح على مصراعيه للاعبين الجدد من إمارة عجمان وغيرها.

ويتكون مشروع النادي من الملاعب الخارجية التي تضم مضمار ألعاب قوى أولمبية تم تصميمه حسب توصيات الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وملعب كرة قدم للمباريات الدولية حسب توصيات الفيفا، والمقاييس العالمية (نيوفرت، اي بي سي)، إضافة إلى مباني الإدارة ومواقف السيارات والتوابع اللازمة، من غرف تبديل الملابس والمنافع وغيرها.

وقال الغملاسي إن المشروع لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد مجابهة التحديات التي لازمته منذ البداية، والتي استطعنا التغلب عليها بتكاتف الجهود المحلية وقوة الإرادة ومجهودات كافة الدوائر الحكومية ذات الصلة بعجمان، وأضاف: «هذه المرحلة تجاوزناها بسلام، ونحن الآن في انتظار الافتتاح الكبير الذي من المؤمل أن يكون عرساً رياضياً وطني الملامح».