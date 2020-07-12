7 آلاف مولود مصري يومياً

تجاوز التعداد السكاني في مصر 100 مليون نسمة في فبراير/شباط الماضي، بزيادة سنوية قدرها 2.3 مليون نسمة، وبمعدل 7000 مولود جديد يومياً، وفق د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت السعيد: النمو السكاني في مصر ارتفع إلى نحو 2.56٪ في الفترة من 2006 إلى 2017، هو مُعدّل غير مسبوق، من شأنه عرقلة جهود التنمية على نحو لا يستشعر معه المواطن المصري حدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته.

وأضافت في بيان للوزارة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان: إن هذا المعدل غير مسبوق، ومن شأنه أن يعرقل جهود التنمية.

وأكدت السعيد أن تفعيل جهود برامج تنظيم الأسرة، وتكثيف حملات التوعية بخطورة النمو السكاني السريع أمران حتميان، للانطلاق في رحاب التنمية، ولضمان تعظيم ثمارها وعدالة توزيعها.

وفي السياق، قال د.طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان: إن المعدلات السنوية للزيادة السكانية في مصر مرتفعة، وتشكل عبئاً على الدولة، ما يفرض عليها تطوير النظام الصحي والاجتماعي والتعليمي، قبل أن تؤدي الزيادة في السكان إلى تآكل عوائد التنمية.

وأضاف: تعداد السكان في مصر وصل إلى 102 مليون نسمة، مع بداية يوليو/تموز الجاري، 33% منهم أقل من 14 سنة، ونسبة القادرين على العمل أكثر من 65%.

وأكد أن 5% من السكان فوق 65 سنة، وأن النسبة سترتفع في 2050 إلى 15%، وأنه يجب تأسيس بنية تحتية موائمة ومساعدة للمسنين.