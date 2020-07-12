سيارة «جيمس بوند» الجديدة بـ 3.4 مليون دولار

في خضم جائحة «كورونا»، استأنفت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات، إنتاج سيارة «جولدن فنجر دي بي فايف» التي ارتبطت بأفلام «جيمس بوند» الأكثر شهرة على الإطلاق، بالتصميم الفولاذي ذاته الذي ظهر قبل نصف قرن مع عدد من الإضافات أهمها تصفيحها ضد الرصاص.

وأعلنت الشركة أن الإنتاج سيقتصر على 25 سيارة فقط، بيع معظمها بقيمة 3.4 مليون دولار للواحدة، وصممت النسخة الحديثة منها لتكون نسخة طبق الأصل من تلك التي أنتجت قبل 55 عاماً، ولا يسمح بقيادتها في الشوارع في معظم أنحاء العالم.

ونشرت الشركة صوراً لعمالها أثناء إنتاج السيارة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من «كورونا» من خلال مسافة الأمان وارتداء كمامات. ويستغرق تصنيع السيارة الواحدة حوالي 4500 ساعة عمل.

ومن المقرر بدء تسليم العملاء سياراتهم خلال النصف الثاني من هذا العام.