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وفاة الحكم العراقي السابق محمود نور الدين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

توفي الحكم الدولي العراقي السابق محمود نور الدين في محافظة كركوك، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، ويعمل الراحل محمود نور الدين ضمن لجنة الحكام المركزية التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، وكان في تسعينات القرن الماضي من أفضل الحكام في الساحة العراقية، حيث تمتاز قراءاته بالجرأة والشجاعة وعدم التردد في اتخاذ القرار المناسب سواء في منح ضربات الجزاء أو طرد اللاعبين، فضلاً عن ابتسامته المعهودة عندما يتخذ القرارات الصارمة أثناء المباراة.
وفور نشر خبر وفاته في مواقع التواصل الاجتماعي تم نعيه من قبل الوسط الرياضي العراقي، الذي اعتبر رحيله في هذا الوقت خسارة كبيرة للصافرة العراقية، لأنه كان يعطي خبرته الطويلة في التحكيم إلى الطاقات الشابة.

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