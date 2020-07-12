حالة أميتاب باتشان وابنه بعد إصابتهما بـ«كورونا» مستقرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتائج اختبار فيروس كورونا للنجم البوليوودي أميتاب باتشان، البالع من العمر 77 عاماً، بأنه مصاب بالوباء وأدخل، السبت، إلى أحد مستشفيات بومباي، برفقة ابنه أبهيشيك الذي تبيّن أنه مُصاب أيضاً.

وقال باتشان لمتابعيه البالغ عددهم 43 ألف شخص على تويتر: لقد أثبتت إصابتي بالفيروس وأدخلت إلى المستشفى، مضيفاً: أطلب من كل الذين التقوا بي في الأيام العشرة الماضية أن يخضعوا للاختبار، فيما أوضح ابنه أبهيشيك أنهما أدخلا المستشفى بسبب أعراض خفيفة.

من جهته، قال مسؤول في مستشفى نانافاتي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين من قطاع الصحة في مومباي، الأحد، إن الأب والابن في حالة مستقرة، في المقابل، تترقب وسائل الإعلام ظهور تقارير عن حالة الممثلتين الشهيرتين جايا زوجة أميتاب باتشان، وآيشواريا زوجة أبهيشيك.

ويعشق الملايين من الهنود أميتاب باتشان، ويتابعونه باستمرار، وفي 11أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، يتجمع محبوه أمام منزله في بومباي لمناسبة عيد ميلاده، وأصبح هذا الممثل الملقب «بيج بي»، شهيراً في أوائل السبعينات عندما بدأ التمثيل في أفلام ضخمة مثل «زنجير» و«شولاي»، وبعد نصف قرن تقريباً، ما زال موجوداً على الساحة الفنية يشارك في أفلام ويحقق نجاحات كبيرة.

أما ابنه أبهيشيك باتشان البالغ من العمر 44 عاماً، فهو أيضاً ممثل ومنتج ناجح، وهو زوج ملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي التي أصبحت أيضاً نجمة في السينما الهندية، وتعد الهند، ثالث الدول من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت 820916 إصابة بفيروس كورونا المستجد أدت إلى 22193 وفاة.

في سياق متصل، بدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك، وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.