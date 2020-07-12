وبحسب بيان حكومة الوفاق، اجتمع السراج اليوم في العاصمة طرابلس، بآمري المناطق العسكرية، الغربية اللواء أسامة الجويلي، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.
وأضاف البيان "بحث الاجتماع الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة".
وذكر البيان أنه "تم بحث تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق: السراج يبحث مع القادة العسكريين سير العمليات في سرت والجفرة... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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