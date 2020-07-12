جلسة طارئة بالكنيست… ضجة في إسرائيل بعد تداول فيديو لممثل يسيء لـ"أطفال البدو" 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس السبت، بأن الفيديو المسيء للأطفال البدو قد أثار ضجة كبيرة داخل إسرائيل، خاصة بين العرب منهم، حيث أعلن أكثر من استيائهم من الفيديو المنشور، وبقوة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن أكثر من عضو كنيست عن عرب 48، من القائمة المشتركة سيقدمون طلب إحاطة ضد الممثل الإسرائيلي، روعي عوز، المعروف بلقب "بوي بوي"(boi boy)، وانعقاد لجنة حقوق الطفل البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، جلسة طارئة لمناقشة الموضوع.

وانتشر فيديو للممثل الإسرائيلي، روعي عوز، وهو يقول لأطفاله "من يريد إطعام البدو"، ما أثار غضبا حول الصيغة العنصرية من تصوير أطفال البدو والحديث عنهم، رغم إشارة الصحيفة لاعتذاره، بكتابة منشور على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، اعتذر فيه عن الفيديو، مدعيا أنه يعود لرحلة عائلية خاصة منذ 5 سنوات، مدعيا حزنه لما صدر عنه من كلام.

وبدورها، أعلنت قناة الأطفال الإسرائيلية "جونيور" عن إيقاف تصوير الموسم القادم من برنامج الممثل الإسرائيلي، الملقب بروي بوي، وذلك في أعقاب نشر الفيديو.