"تدمير كل المنشآت النفطية"... أقوى تهديد عسكري إلى السعودية

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لموقع وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، اليوم الأحد، قال الحاكم، وهو رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكري: "نحن اليوم نقف ومعنا كل قبائل اليمن وفي طليعتهم أحرار محافظتي مأرب والجوف على مشارف مدينة مأرب، وقريبًا جدًا سيتم دخولها واستعادتها إلى صف الوطن".
© AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE
وذكر القيادي العسكري في صنعاء، أن القدرات الاستخباراتية لجماعة أنصار الله، "تجاوزت الجبهات الحدودية ووصلت إلى عمق عواصم العدوان وإلى غرف عملياتهم السرية ومراكز حربهم الإلكترونية ومنظومات اتصالاتهم المشفرة".
وأشار إلى "امتلاك القوات المسلحة بنك أهداف هامة وحيوية وبعيدة المدى".
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وتتصاعد بمحيط مأرب حدة المواجهات بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" التي تسيطر على العاصمة صنعاء وقبائل تناصرها من جهة وبين الجيش اليمني بمساندة تحالف عربي.
والأحد الماضي أبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة سبوتنيك، بأن "أنصار الله" شنت هجمات عنيفة على الجيش اليمني وقبليين موالين له في جبال خرفان ومواقع باتجاه قرية الحجلة في مديرية العبدية جنوب مأرب.
وأشار المصدر إلى احتدام المواجهات جنوب منطقة الوعيل الاستراتيجية وفي أطراف منطقتي الشوحط والحمراني وغرب قرية رمضة وباتجاه جبل الرخيم التي استعادها الجيش، مؤخرًا، والتابعة إداريًا لمديرية ماهلية المجاورة لمديرية العبدية.
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