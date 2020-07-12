نائبة كويتية: حكومتنا تطالب باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما

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ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، عن صفاء الهاشم، رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي، بأنه من بين الـ20 مليار دينار، 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

وأفادت الوكالة بأن تصريحات النائبة صفاء الهاشم، جاءت بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقالت في البرلمان "قانون الدين العام... تطلبون 20 مليار (دينار) لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي"، موجهة كلامها لرئيس الوزراء، الذي لم يكن حاضرا.

وسبق أن دعا أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الصباح، في شهر مايو/آيار الماضي، حكومة بلاده لترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام تنعم به الأجيال القادمة.