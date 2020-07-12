مقتل اثنين من تنظيم "داعش" في العراق بضربة من سلاح الجو الفرنسي

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وأضافت أن "الضربة أسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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