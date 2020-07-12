مقتل اثنين من تنظيم "داعش" في العراق بضربة من سلاح الجو الفرنسي

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وقالت الخلية، في بيان لها، إن "سلاح الجوي الفرنسي ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية ضمن عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة"، وذلك بحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأضافت أن "الضربة أسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".