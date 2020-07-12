سوريا... "قسد" يستولي على مركز اتصالات بقوة السلاح

وقالت وكالة "سانا": "نفذ العاملون اعتصاما أمام مقر مركز الاتصالات مطالبين عناصر "قسد" بالخروج من البناء للاستمرار بتقديم الخدمات للأهالي ولا سيما أنه من القطاعات والمرافق الخدمية المهمة".
© Sputnik . Attia Al-attia
وفي سياق متصل، تمكن العاملون في المؤسسة السورية للحبوب بمدينة الحسكة من استعادة مقر عملهم، يوم أمس السبت، بعد اعتصامات استمرت لمدة 16 يوماً، احتجاجاً على احتلال مسلحي تنظيم "قسد" للمبنى.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الحسكة بأن مسلحي تنظيم "قسد" انسحبوا، اليوم السبت 11 تموز/يوليو، من مبنى المؤسسة "السورية للحبوب" الواقعة بالقرب من دوار الباسل في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد استيلائهم عليها لمدة 16 يوماُ.
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