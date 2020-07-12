شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تكشف سبب ارتفاع أسعار الوقود في المحطات على الطرق السريعة مقارنة بالمدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن سبب ارتفاع أسعار الوقود في المحطات على الطرق السريعة بالمملكة، مقارنة بالأسعار في المحطات داخل المدن.

وقالت “التجارة” على حسابها في “تويتر”؛ ردًا على مغرد: “ينص النظام على إضافة أجور النقل إلى أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة التي تبعد 50 كلم أو أكثر عن أقرب محطة تعبئة لأرامكو السعودية”.

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أسعار البنزين

وكانت شركة أرامكو أعلنت مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر يوليو وفقاً للتالي: بنزين 91 : 1.29 ريال لكل لتر، بنزين 95 : 1.44ريال لكل لتر.