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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تكشف سبب ارتفاع أسعار الوقود في المحطات على الطرق السريعة مقارنة بالمدن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن سبب ارتفاع أسعار الوقود في المحطات على الطرق السريعة بالمملكة، مقارنة بالأسعار في المحطات داخل المدن.
وقالت “التجارة” على حسابها في “تويتر”؛ ردًا على مغرد: “ينص النظام على إضافة أجور النقل إلى أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة التي تبعد 50 كلم أو أكثر عن أقرب محطة تعبئة لأرامكو السعودية”.
أسعار البنزين
وكانت شركة أرامكو أعلنت مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر يوليو وفقاً للتالي: بنزين 91 : 1.29 ريال لكل لتر، بنزين 95 : 1.44ريال لكل لتر.
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