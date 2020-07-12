تحديث جديد لأجهزة راوتر Fritzbox-WLAN

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة AVM عن طرح تحديث لبرامج أجهزة الراوتر Fritzbox-WLAN بدءا من الموديل الفاخر 7590، لتنفيذ عدة مهام بينها زيادة تأمين شبكة المنزل.



ويدعم الإصدار FritzOS 7.20 الجديد أحدث معيار للتشفير WPA 3، علاوة على دعم المعايير الجديدة لإجراء المكالمات الهاتفية وتشفير أسماء النطاقات وتوفير المزيد من الحماية للشبكات المنزلية.

ويمكن للمستخدم حاليا إعداد شبكة واي فاي عامة من نقطة وصول الضيف WLAN؛ حيث يتم إرسال البيانات بشكل مشفر دون حاجة المستخدم إلى بيانات الوصول.

وعلاوة على ذلك قامت شركة AVM بتعديل قفل الأجهزة؛ حيث يمكن إيقاف وتشغيل وظيفة الوصول إلى الإنترنت لأجهزة محددة في الشبكة المنزلية بنقرة زر.

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ويعمل التحديث الجديد على تسريع الاتصالات بشبكات Mesh-WLAN واتصالات الشبكة الافتراضية الخاصةVPN وكذلك تشغيل وحدات التشغيل الشبكية مع أجهزة الراوتر Fritzbox، بالإضافة إلى تسهيل مهمة التحكم في أجهزة المنزل الذكي وإدارتها مثل المقابس الكهربائية الذكية وعناصر التحكم بالتدفئة في الشبكة المنزلية، وقد قامت شركة AVM بتطوير واجهة المستخدم Fritzbox.

وأعلنت شركة AVM أنها قامت أيضا بتحديث تطبيق Fritz لتجهيزات المنزل الذكي، والذي يتيح للمستخدم التحكم في تجهيزات المنزل الذكي من الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي مباشرة، وقراءة قيم القياس المختلفة، مثل درجة الحرارة، مباشرة.

ومن المقرر طرح التحديثات الجديدة الخاصة بأجهزة الراوتر Fritzbox الأخرى وأجهزة تكرار الإشارة ومحولاتPowerline خلال الأسابيع المقبلة.

وسيتم تثبيت التحديثات تلقائيا على بعض الأجهزة، في حين سيضطر المستخدم إلى تثبيت التحديثات يدويا على بعض الأجهزة.

وتبعا لنوع الجهاز يتعين على المستخدم كتابة «fritz.box» أو «fritz.powerline» أو «fritz.repeater» في سطر عنوان المتصفح، وقد يلزم تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على "تحديث" و"تحديث البرامج الثابتة".