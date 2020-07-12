وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية: إن "العراق لم يطلق حتى الآن خدمة الـ 4G بينما بدأت خدمة الـ 5G تستخدم في الدول العربية"، مبينا ان "السلحفاة أسرع من خدمة الـ 3G في العراق".
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ويرى المركز أن "التقسيط من غير فوائد غير عادل في وقت كان المواطن ينتظر من الحكومة إنقاذه من جشع الشركات العاملة حالياً والتي تقدم خدمات دون المستوى المطلوب عالمياً".
وأشار المركز إلى أن "هذا الاتفاق غير عادل للمواطن ولخزينة الدولة وفيه نوع من الغبن والاجحاف لحقوق الدولة وواحد من أخطر القرارات التي تستحق كل التدقيق والنقاش الشفاف، لأنه قرار يتعلق بمليارات الدولارات التي تجنيها شبكات الاتصال في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز مراقبة الإنترنت ينتقد تجديد عقود الشركات في العراق: السلحفاة أسرع من مخدم "3-جي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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