قبل جلسة مجلس الأمن... "أنصار الله" تبعث رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن ناقلة النفط

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وقال المصدران، لوكالة "رويترز"، إن "جماعة الحوثي، التي تسيطر على المرفأ، بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وكانت الحكومة اليمنية، طلبت يوم الجمعة، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لبحث قضية ناقلة النفط "صافر" الراسية منذ 4 أعوام في محافظة الحديدة غرب اليمن، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا يوم الأربعاء لبحث المشكلة.

في هذه الأثناء، علمت وكالة "سبوتنيك" من مصدر برلماني يمني، اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق لصيانة الناقلة النفطية صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، قبل موعد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة وضعها بطلب من الحكومة اليمنية، الأربعاء المقبل.