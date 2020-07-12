الفريق الحكومي في سوريا يصدر قرارا بشأن العالقين في الخارج

وصدر بيان، أمس السبت، عن رئاسة مجلس الوزراء السوري قرر فيه الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا السماح للمواطنين السوريين العالقين في الخارج الدخول عبر المنافذ الحدودية الشرعية مع لبنان خلال 18 ساعة اعتباراً من توقيت إجراء اختبار (PCR) لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، على أن يخضع العائدون لحجر منزلي لمدة 5 أيام، بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس بعد إجراء الاختبار إلى مراكز العزل الصحي.

© Sputnik . Kareem Tebi

وبحسب بيان الجلسة الوزارية، طلب الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء من المحافظين متابعة تنظيم التجمعات الدعائية لمرشحي مجلس الشعب وعملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في المراكز الانتخابية بما يضمن الحد من الازدحام وتحقيق التباعد المكاني، وكلف وزارتي الصحة والإدارة المحلية تجهيز مركزين للحجر الصحي بريف دمشق ليكونا جاهزين في أسرع وقت ممكن.

وأفاد البيان بتقديم وزير الصحة عرضاً حول الإصابات بفيروس كورونا والخارطة الصحية للإصابات المنتشرة في المحافظات والتي يتم من خلالها تحديد أماكن وجود المصابين والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعتهم بالشكل الأمثل.

وفي ختام الجلسة الوزارية أعرب الفريق الحكومي عن تقديره لتحلي المواطنين بالوعي والمسؤولية والالتزام بالاشتراطات الصحية مؤكداً ضرورة الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تزايد أعداد الإصابات.