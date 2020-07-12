وفاة قائد بارز في الجيش العراقي بكورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت رئاسة أركان الجيش العراقي، الأحد، وفاة أحد قادتها إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان مقتضب، إن "القائد في رئاسة أركان الجيش اللواء الركن مراد كريم سلمان الربيعي مدير صنف (قوات) المشاة توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا"، دون تفاصيل إضافية.

والربيعي أرفع ضابط في الجيش يتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة لأول مرة في العراق في مارس/آذار الماضي، وسبق أن توفي قادة عسكريين بالفيروس.

وتأتي وفاة الربيعي غداة إعلان نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي وفاة المخرج حسين السلمان، مساء أمس السبت، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وسجل العراق إصابة 75 ألفا و194 بكورونا، توفي منهم 3 آلاف و55، بينما تماثل إلى الشفاء 43 ألفا و79، حسب وزارة الصحة.

ويفرض العراق حظراً جزئياً للتجوال، حيث يتيح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع إقامة التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق قبل نحو شهرين عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

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