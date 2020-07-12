وسط إجراءات صحية.. انطلاق امتحانات الشهادة الأساسية بالخرطوم

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365



انطلقت امتحانات الشهادة الأساسية (التاسع) بولاية الخرطوم، الأحد، وسط إجراءات صحية مشددة بعد أشهر من التأجيل، بسبب جائحة فيروس كورونا.



ورصدت كاميرا الخليج 365، بدء الامتحانات بمدرسة "نفيسة حسن" بحي العمارات وسط العاصمة الخرطوم.



ويبلغ عدد الطلبة الذين يقدمون امتحانات الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم، نحو 174 ألفا و677 طالبا وطالبة، حسب وزراة التربية والتعليم.



وسبق أن أعلنت وزارتا الصحة، والتربية والتعليم، بولاية الخرطوم، استمرار الترتيبات لإقامة امتحانات الشهادة الأساسية، مع ضمان سلامة التلاميذ داخل مراكز الامتحانات البالغ عددها ألف و 435 مركزا بمحليات الولاية، وفق الضوابط الصحية.



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ويتجاوز عدد سكان ولاية الخرطوم 10 ملايين نسمة، وتتكون من 7 محليات، هي: الخرطوم، والخرطوم بحري، وجبل أولياء، وشرق النيل، وأم درمان، وكرري، وأمبدة.

ومؤخرا أعلنت حكومة ولاية الخرطوم، بدء العودة التدريجية الآمنة إلى العمل والحركة في العاصمة السودانية، مع تقليص عدد ساعات حظر التجوال.



ولمنع تفشي "كورونا"، فرضت السلطات السودانية، في 18 أبريل/نيسان الماضي، حظرا شاملا للتجوال في العاصمة، مع السماح للمواطنين بالحركة داخل الأحياء بين السادسة صباحا والواحدة ظهرا، ثم مددت فترة السماح حتى الثالثة عصرا.



وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في السودان حتى الأحد، إلى 10 آلاف و250، منها 650 وفاة و5 آلاف و341 حالة تعافٍ.

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