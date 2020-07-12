الدفاع التركية: تحييد 2 من "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد ارهابيين اثنين في إطار عملية مخلب النمر المستمرة بمنطقة حفتانين شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الأحد إن عملية مخلب النمر متواصلة بكل حزم.

وأشارت إلى تنفيذ غارة جوية على حفتانين بعد رصد إرهابيين اثنين ما أسفر عن تحييدههما.

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وشدّدت على أن القوات التركية عازمة على تدمير أوكار المنظمة الإرهابية.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.



يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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