مدني المجاردة يستخرج عالقين في جبل آل مرير

تمكن مدني المجاردة اليوم الأحد من مساعدة شخصين في النزول علقا أمس السبت بجبل آل مرير بعد إصابتهما بالإجهاد .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٢٠هـ تمام الساعة (١٧:٣٧)م تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها ، حيث تم تحريك الفرق اللازمة من ادارتي النماص والمجاردة وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير تولت إدارة المجاردة اعمال البحث والانقاذ وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن وجود مواطنيّن عالقين في جبال خاط أسفل جبل مرير حيث باشرت الفرق مهمامها صعوداً سيراً على الاقدام مسافة ( ٣ كم ) تسلقاً لعدد من الجبال والوصول إليهما وهُما مصابين بالإعياء والتعب وبتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل تم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشياً على الأقدام الي أقرب نقطة للسيارات وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني وهما بصحة جيدة ماعدا بعض الاجهاد والتعب وقد استغرق النزول وقتاً طويلاً بسبب وعورة التضاريس وكثافة الاشجار والصخور وايضا لكثرة التوقف والراحة نظراً للتعب والانهاك الحاصل للشخصين وللظلام الدامس مع أخذ الحيطه والحذر اثناء النزول وقد تم الوصول بالشخصين وإنزالهما في تمام الساعة (٠٥:٣٠)ص من هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/١١/٢١هـ فيما تم تسليم الحالة للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الإختصاص .