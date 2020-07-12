“أمير تبوك” يسلّم دفعة جديدة من التعويضات لأصحاب العقارات بمشروع نيوم

يسلّم -بعد قليل- أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم.

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